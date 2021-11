Figliuolo: “Contro di me pregiudizi". E sul Quirinale... Intervista esclusiva

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo al Quirinale come successore di Sergio Mattarella? Un militare al vertice dello Stato italiano? Gli antichi pregiudizi della vecchia sinistra nei confronti della divisa militare sembrano ormai un ricordo del passato.

Solo qualche anno fa ipotizzare un soldato al Colle sarebbe sembrato una bestialità e avrebbe persino mobilitato le piazze. Un clima molto diverso c’è stato a Milano, nel corso del pranzo organizzato al Principe di Savoia dagli Amici della musica di Daniela Javarone, proprio in onore di Figliuolo.

L’intervento “a braccio” del Generale-Commissario plenipotenziario per la lotta al Covid ha stimolato, oltre agli applausi, anche la sorprendente candidatura di Figliuolo al Colle. Da qui affaritaliani.it è partito per una videointervista a tutto campo: dal Quirinale alle famose stellette sul petto, dalle obiezioni dei filosofi a un bilancio del lavoro svolto in questi mesi.