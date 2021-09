Figliuolo: "Vaccinati 41 milioni di italiani, pronti per la dose booster"

"Oggi siamo a 41 milioni di italiani vaccinabili che si sono vaccinati. Quindi siamo a circa il 76% degli over 12", ha spiegato il generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all'hub di Villorba, in provincia di Treviso.

Vaccino: Figliuolo, in settimana riunione Cts per terza dose

"Aspettiamo di capire cosa dira' il Cts e ritengo che nei primi giorni di questa settimana ci sara' una riunione ad hoc al Cts ma molti scienziati stanno dicendo che la linea, il cut-off, per la terza dose potrebbe essere posizionata intorno ai 65 anni". L'ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo parlando nel corso della sua visita all'hub vaccinale di Villorba (Treviso). Il commissario ha precisato che l'avvio della somministrazione della terza dose riguarda per il momento "gli immunocompromessi, i piu' fragili, quelli in attesa trapianto, chemioterapici o dializzati, tutte quelle persone cioe' il cui sistema immunitario e' compromesso" ma ha anche aggiunto che "presumibilmente nei prossimi giorni ci sara' anche il via liberi per sanitari, lavoratori delle Rsa e fragili".

Vaccino: Figliuolo, discussione su obbligo non ha senso

"In questa fase abbiamo una copertura dell'82% e andiamo avanti. Quindi, e' una discussioni sul nulla: gli italiani sono molto piu' intelligenti di quanto qualcuno voglia farli sembrare". Cosi' il generale Francesco Paolo Figliuolo ha risposto alle domande dei giornalisti sulla necessita' di un obbligo vaccinale, interpellato a margine della sua visita all'hub vaccinale di Villorba (Treviso).

Green pass: Figliuolo, referendum? Decideranno i cittadini

"Tutti gli strumenti della democrazia quando vengono adottati vanno bene quindi, ok". L'ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, interpellato sull'ipotesi di un referendum sul green pass, stamane in visita nel Trevigiano. "Poi decideranno i cittadini sulla base delle loro scelte".

Vaccino: Figliuolo, a indecisi dico informatevi e poi scegliete

"Voglio fare un appello a quelli che sono diffidenti e attendono. Voglio dire: informatevi, chiedete a medici, infermieri e a chi ha visto la sofferenza del Covid e le vede ancora". L'ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi in visita all'hub vaccinale di Villorba (Treviso), in occasione dell'avvio delle somministrazione delle terze dosi del vaccino anti-Covid. "Abbiamo avuto oltre 130 mila morti per il Covid e ci sono persone che ancora adesso portano i segni di long covid ho amici che dopo una rampa di scale hanno il fiatone. Allora dico: informatevi e poi fate la vostra scelta, che sia una libera scelta ma ognuno si informi".

Vaccino: Figliuolo, quando Italia fa squadra ce la fa

"Qui c'e' la testimonianza che quando l'Italia fa squadra ce la fa". L'ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all'hub vaccinale di Villorba (Treviso) in occasione dell'avvio della cosiddetta terza dose del vaccino anti-Covid. L'hub e' stato realizzato nella cosiddetta 'ex-Maber', impresa fallita nel 2012, messa a disposizione per la sanita' veneta dall'imprenditore Bruno Zago. "Sono contendo di vedere che c'e' gia' un afflusso notevole", ha osservato il commissario per l'emergenza Covid e per la campagna vaccinale. "Qui tutto sembra in cartongesso, ma in realta' si tratta di cartone pressato. Qui emerge l'idea quasi romantica del fare squadra. Dall'autorita' centrale e' arrivato il segnale, la Regione ha fatto il suo e i privati cosi' come si sono attivati il mondo del volontariato e dell'associazionismo".