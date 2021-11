Friuli-Venezia Giulia in zona gialla da lunedì, tutto quello che c'è da sapere

Friuli-Venezia Giulia torna in zona gialla, tutte le informazioni utili

Fedriga ha deciso, il Friuli-Venezia Giulia andrà in zona gialla da lunedì. La decisione, presa dal presidente Massimiliano Fedriga e dal Governo, viene applicata per evitare confusione e soprattutto per fermare la curva epidemiologica in salita. Ma non è tutto: in zona gialla anche la provincia di Bolzano.

Friuli-Venezia Giulia, zona gialla: ristoranti e discoteche solo con Super Green Pass

Da lunedì, soltanto chi ha il Super Green Pass (quindi guariti o vaccinati) potrà svolgere le seguenti attività: andare al ristorante al chiuso, andare al cinema o a teatro, andare allo stadio o nei palazzetti dello sport, partecipare alle feste, alle cerimonie pubbliche e anche andare in discoteca.

Friuli-Venezia Giulia torna in zona gialla: lavoro, treni e trasporto pubblico con il Green Pass “base”

Per le attività come andare a lavoro, in palestra, prendere il treno, aereo o l’autobus è sufficiente il Green Pass “base” (ovvero quello rilasciato con tampone molecolare, valido 72 ore, e tampone antigenico, valido 48 ore).