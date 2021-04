Governo, dal 1° maggio i ristoranti a pranzo. Spostamenti Regioni a metà mese

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Il numero di contagiati non scende come previsto, ma molto più lentamente. La pressione sugli ospedali, specie nei reparti di terapia intensiva non lascia tranquilli, ma il dato che preoccupa di più il governo è quello relativo ai decessi, anche ieri sfiorati i 500 decessi in un solo giorno. Molti di più degli altri Paesi europei. Sesti al mondo per numero di vittime. Ma nonostante il quadro non sia rassicurante, oggi sarà un giorno decisivo per le riaperture, seppur limitate a maggio. E' previsto l'incontro Stato-Regioni. Pronta la bozza del calendario per la ripartenza. I primi a riaprire - si legge sul Corriere della Sera - saranno i ristoranti a pranzo, poi i luoghi dello spettacolo e solo dopo palestre e piscine. Dalla metà del mese e non prima, nel rispetto della linea della «gradualità» scelta dal governo, potrebbero essere consentite le cene nei locali pubblici. È questo il calendario della ripartenza che segnerà il mese di maggio, ma con un programma differenziato tra le Regioni, che dovrà tenere conto di due fattori: l’andamento della curva epidemiologica e il numero di persone vaccinate.

Si ripartirà soltanto nei territori che avranno dati da fascia gialla e con alcune limitazioni rispetto al passato, si valuta la possibilità di spostamenti tra le Regioni da metà maggio. Le regole - prosegue il Corriere - saranno stringenti, ma consentiranno comunque alle attività di riprendere fiato. Anche Roberto Speranza, che è stato sempre per la linea dura, ritiene "lecito aspettarsi riaperture a maggio", sempre però monitorando i dati. Matteo Salvini spinge per alzare le saracinesche già ad aprile e si aspetta che nella Provincia di Trento iristoranti all’aperto possano riaprire lunedì 19. In realtà si attenderà maggio e chi ha spazi aperti sarà esentato dal pagamento delle tasse per l’occupazione di suolo pubblico.