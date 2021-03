Gratteri si scopre negazionista. Scrive la prefazione di un libro anti vaccino

L'emergenza Coronavirus in Italia non smette di allentare la presa. Gli ospedali sono sempre più pieni, specie nei reparti di terapia intensiva ormai al collasso e tornati a livelli di un anno fa. I contagi aumentano ogni giorno e il numero dei decessi è drammatico. Ma non è così per i negazionisti e tra questi si è aggiunto (forse), anche un magistrato. Nicola Gratteri ha scritto la prefazione di un libro dal titolo “Strage di Stato – Le verità nascoste della Covid-19”. Il Procuratore di Catanzaro si è così scoperto negazionista, da capire se a sua insaputa o meno. Nel testo, infatti, - si legge sul Foglio - scritto da Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, due noti antivaccinisti, si elogiano le teorie complottiste: “Il virus non uccide”, “I vaccini sono acqua di fogna”, “Dietro la falsa pandemia c'è Bill Gates”.

Che cosa ci fa - prosegue il Foglio - un importante Procuratore capo della Repubblica in compagnia di due negazionisti del Covid e antivaccinisti? Uno dei due è un suo collega magistrato, ma tanto basta a giustificare la condivisione di tesi cospirazioniste? E’ rispetto a queste affermazioni che dovrebbe fare chiarezza il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, autore della prefazione del libro. Si tratta di persone che sostengono tra le altre cose, che i vaccini sono “acqua di fogna”, che la "pandemia è falsa" e che “il Covid non ha ucciso nessuno".