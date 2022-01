Italia in pandemia come la Concordia: i "capitani" abbandonano la nave

Vaccini, cure, monoclonali... dietrofront di virologi e giornalisti

Ironia dolce-amara dei social, che su tutto riescono a sdrammatizzare, anche sulle questioni più controverse e spinose, come la pandemia. In un meme che circola in rete nelle ultime ore, una vignetta rappresenta l'Italia in pandemia come una nave che affonda (sdraiata su un fianco come chiaro riferimento alla Costa Concordia, di cui in questi giorni è caduto il decimo anniversario del naufragio). Da questa nave in pericolo si vedono diverse scialuppe su cui virologi e giornalisti si allontanano in fretta rimangiandosi le teorie finora sostenute per appoggiare le nuove indicazioni su vaccini e cure.