Lazio, Zingaretti cede i dati ai russi. Cartelle cliniche italiani per Sputnik

I vaccini, in questa fase cruciale per sconfiggere il Coronavirus, sono la merce più preziosa. I contagi non accennano a diminuire come sperato, le terapie intensive sono al collasso e il numero di decessi è altissimo. Mentre il governo Draghi tratta a livello europeo per ottenere più dosi e in breve tempo, la Regione Lazio, guidata dall'ex segretario Pd Nicola Zingaretti, insieme all'Istituto Spallanzani, sta portando avanti - si legge sulla Verità - una trattativa parallela con Putin per ottenere lo Sputnik. I pilastri dell'accordo siglato con l'istituto Gamelaya di Mosca, si basano sulla collaborazione scientifica e sui dati scambiati per conoscenza. L'obiettivo è di far vaccinare, in via sperimentale, 600 cittadini che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca con lo Sputnik.

Il pericolo, però, - prosegue la Verità - è rappresentato da quello che i russi chiedono in cambio per dare il via libera a questa sperimentazione. L'accesso ai dati genetici dei pazienti dello Spallanzani. Il problema è che se la trattativa per qualche motivo dovesse fallire e la sperimentazione non produrre gli effetti sperati, ai russi resterebbero milioni di dati sensibili. Informazioni preziose per Putin. Un problema in più per Draghi, visto il delicato momento nei rapporti con i russi, in seguito al caso Walter Biot, che ha trasmesso documenti segreti a Mosca.