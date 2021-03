Mario Draghi e la moglie vaccinati con AstraZeneca. FOTO-VIDEO

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie, Maria Serenella Cappello, si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell'hub della stazione Termini, come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio.

Covid: anche Draghi per trattato contro pandemie

Anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si e' aggiunto tra i firmatari dell'iniziativa per il trattato internazionale contro le pandemia. Si e' aggiunto anche il premier thailandese Prayut Chan-o-cha portando cosi' il numero totale dei leader che hanno aderito all'iniziativa a 26, oltre al direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Piano vaccinale, le novità per le Regioni

Nell'attuazione del Piano vaccinale anti Covid, ciascuna Regione o Provincia autonoma dovrà procedere "alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare e per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o Provincia autonoma". Questo è ciò che emerge da una ordinanza firmata dal commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, generale Francesco Paolo Figliuolo.