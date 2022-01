Medico No Vax arrestato, solo integratori al paziente che è morto di Covid

Medico No Vax arrestato, "prenda integratori, niente ospedale"

Un medico No Vax è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo in seguito alla morte di un suo paziente che aveva il Covid e che il dottore faceva "curare" solo con integratori e vitamine a base di funghi. "Non andare in ospedale, lì muori perchè t'intubano". Questi consigli - si legge sul Corriere della Sera - sono costati la vita ad un uomo di 69 anni e per Roberto Petrella, il ginecologo di 75 anni di Teramo invece sono scattate le manette. Il provvedimento è stato firmato dal giudice delle indagini preliminari di Catanzaro. "La condotta di Petrella è stata caratterizzata dall’infondere nei suoi pazienti la pressoché totale sfiducia nei confronti della medicina tradizionale — ha scritto il gip — aggravata dal mettere in atto comportamenti ripetuti nel tempo e caratterizzati da convinzioni e teorie avulse dalla realtà e non appartenenti alla scienza medica".

Petrella, - prosegue il Corriere - alla moglie del suo paziente che lo chiamava preoccupata per l'aggravarsi delle condizioni del marito rispondeva così: "Signora però lei non mi può chiamare alle cinque, alle sei del mattino. Lei è in panico, deve stare tranquilla, non muore suo marito, ok? Stia tranquilla a casa, gli dia spremute e vitamine». Della vicenda la Digos, guidata da Antonio Calio, ha informato la procura di Catanzaro che ha chiesto al gip un provvedimento d’arresto con urgenza, per evitare che il medico potesse causare con il suo comportamento altri decessi.

