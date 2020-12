Messa di Natale alle 22? Gli hacker della fede pronti alla class action

Lancia l’appello nella rete il cantautore Umberto, neo hacker della Fede purissima :"Perché anche in TV la messa alle 22 e non alle 24? “si chiede.

Detto fatto,l’idea di Umberto Napolitano è semplice ma sovversiva, e potrebbe intasare i canali Rai. Potrebbe, perché " ecco il sistema per vedersi la solita messa natalizia a mezzanotte, e nello stesso tempo non uscire di casa” spiega il cantautore, Come?

"Una Messa con solo il prete, un chierichetto, un organista e due coriste, che leggono anche il Vangelo, potranno creare forse un pericoloso assembramento televisivo nelle case semivuote degli italiani?...

No! Se qualcuno vuole mettere in lockdown anche le nostre tradizioni, questo non funzionerà con tutti... io e mia moglie cercheremo di inviare con l'esempio un messaggio forte e mirato grazie a RAI e Mediaset Play, guardando alle 24 la messa delle 22 e invitando anche amici, e, tutti quelli che lo desidereranno, a fare come noi, per creare così un enorme assembramento virtuale... non sanzionabile, ma che, ne sono certo, farà molto bene ai nostri cervelli, cuori e anime”.

Domanda di un telespettatore:s e se saltasse il canale Rai?

” E’ un .. atto di ribellione per chi paga il canone... . la messa delle 24 televisiva non creava assembramento...

Io invito , ripeto, gli amici a usare il replay di Mediaset o RAI 1 per seguire la messa delle 22 alle ore 24 creando un atto di disobbedienza collettivo e un maxi assembramento virtuale.

Le nostre tradizioni mortificate così fino all'assurdo in questo periodo oscuro e, forse sapientemente, confuso. Alle 24 io e mia moglie ci siederemo accanto al presepe con vicino la nostra cagnolina Trilli e, grazie al replay, come nostro "atto di ribellione" immagineremo e sentiremo vicini i nostri cari "congiunti" e amici in questo evento lontani, e, tra questi amici, naturalmente, anche tutti gli amici di FaceBook e creeremo così un enorme ... "assembramento” virtuale: Mica ci potranno multare, no?”