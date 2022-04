Multe ai no vax over 50, già spedite le prime 600mila sanzioni

No vax, spedite le prime multe agli over 50

È stato definitivamente avviato l'invio delle sanzioni ai cittadini over 50 no vax. Le prime 600 mila cartelle esattoriali per coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid sono già state spedite dall’Agenzia per la riscossione, responsabile dell’invio della sanzione.

L’obbligo di vaccino per gli over 50 è in vigore da quasi due mesi e sarà in vigore fino al 15 giugno. La multa di 100 euro sta per arrivare a chi ha già compiuto gli anni o a chi li farà entro la data della scadenza dell’obbligo vaccinale. Le persone che ricevono l’avviso di pagamento avranno 60 giorni di tempo per contestarlo, qualora decidessero di vaccinarsi nel frattempo.

