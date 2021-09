Nell'anno del Covid ci sono 187mila milionari in più, crescono anche i poveri

Durante la pandemia di Covid-19 il numero di milionari è aumentato del 3% ma sono nati anche 119 milioni di nuovi poveri. Solo in Italia sono 5,6 milioni in totale

Come spesso succede è nei momenti di crisi che la disparità economica tra ricchi e poveri si accentua. La pandemia di Covid-19 che ha bloccato le attività produttive in tutto il mondo per mesi non fa eccezione. La conferma arriva dal Global Wealth Report 2021 di Credit Suisse. Il documento afferma che alla fine del 2020 il numero di milionari nel mondo è aumentato di 187mila unità (+3% rispetto al 2019) arrivando a un computo di 1.480.00 persone. A crescere sono anche i multimilionari con un patrimonio superiore a 50 milioni di dollari (+ 785 rispetto all'anno precedente). Se la ricchezza si sposta verso chi ha già molto a rimetterci sono ovviamente chi ha meno. In Italia stando ai dati dell'Istat il numero di soggetti in povertà assoluta è cresciuto del 20% arrivando a 5,6 milioni. La Banca mondiale stima che in tutto il mondo a causa dalla pandemia di Covid si siano creati 119 milioni di nuovi poveri.

Ricchezza mondiale: l'1% della popolazione ha in tasca oltre 191 trilioni di dollari

Tornando ai milionari, circa 22 milioni, ovvero il 42% del totale, si trova in Nord America e in particolare negli USA (+ 1,7 milioni ). Il 28% risiede in Europa e il 17% in Asia a Pacifico. In Cina ed India, però, a crescere in modo esponenziale è stata la classe media. In Italia il numero di milonari è cresciuto progressivamente fino a rappresentare il 3% della popolazione. Il 22,2% della ricchezza è in mano loro. Al primo posto per capitale troviamo Giovanni Ferrero, amministratore delegato del gruppo nel settore alimentare, con un patrimonio stimato di 35,1 miliardi di dollari. A seguire il numero uno di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, con 25,8 miliardi e Stefano Pessina di Alliance Boots con 9,7 miliardi. Al quarto posto c'è anche Silvio Berlusconi con un patrimonio di 7,7 miliardi. A livello mondiale i multimilionari rappresentano appena l'1,1% della popolazione ma detengono una ricchezza di 191,6 trilioni di dollari, oltre quattro volte la somma stimata vent'anni fa.