Nigeria, "1 mln di vaccini donati scaduti". Omicron, positivi su del 500%

Nigeria, i vaccini AstraZeneca donati erano quasi già scaduti. Buttati

La variante Omicron avanza non solo in Europa ma anche in Africa e lo fa in maniera molto più potente e diffusa di quanto non fosse successo con la delta. Il caso della Nigeria è emblematico. Si tratta della più popolosa nazione africana, con 206 milioni di abitanti, - si legge su Repubblica - ha vaccinato soltanto il 2 per cento della cittadinanza e ha registrato nelle ultime due settimane un aumento dei casi di Omicron del 500 per cento. "L’Occidente ci dona vaccini che stanno per scadere, noi siamo costretti a distruggerli e intanto la variante Omicron impazza". È il grido d’allarme che proviene dalla Nigeria, costretta a distruggere un milione di dosi di vaccino AstraZeneca perché era troppo vicino alla data di scadenza e non avrebbe fatto in tempo a somministrarlo.

"Abbiamo una situazione in cui i Paesi sviluppati producono i vaccini e ne fanno incetta per se stessi, poi quando stanno per scadere si offrono di donarceli", afferma Faisal Shuaib, capo della National Primary Health Development Agency nigeriana. Per questa ragione, - prosegue Repubblica - dopo avere dovuto distruggere un milione di dosi di AstraZeneca, il governo di Lagos ha deciso di non accettare più donazioni di questo genere. Ciononostante, le autorità hanno lanciato un programma per vaccinare contro il Covid più di un quarto della popolazione entro febbraio. Intervenendo ieri sulla questione in un’intervista alla Bbc, l’ex-premier laburista Gordon Brown ha detto che la mancanza di un piano internazionale per vaccinare i paesi poveri «è una macchia sulla coscienza occidentale".

