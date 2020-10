Nuovo dpcm, Decaro: "I locali siano aperti ma stop a somministrazione esterna"

Nuovo dpcm, Decaro: "Locali siano aperti ma stop a somministrazione esterna"

"Chiediamo di lasciare i locali aperti, perche' se uno sta seduto mantiene il distanziamento, ma di bloccare la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno, proprio per bloccare a monte la possibilita' di assembramenti". E' la proposta che arriva da Antonio Decaro. Il presidente dell'Anci, sempre dai microfoni di Rai Radio1 per il Gr1 delle 13, osserva che in questo modo "diventa piu' facile, poi, fare il controllo".