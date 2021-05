Olimpiadi Tokyo cancellate: paura per la nuova ondata Covid

Olimpiadi Tokyo cancellate: questa è la richiesta dell'associazione dei medici della capitale nipponica

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 partiranno ufficialmente il 23 luglio ma se fosse per i medici giapponesi i giochi dovrebbero essere ulteriormente rinviati. L'associazione dei medici di Tokyo, composta da circa 6.000 dottori, ha chiesto al Comitato olimpico nazionale (Joc) di cancellare le Olimpiadi 2021 a causa dell'aumento di infezioni da Covid-19 dovute alla quarta ondata. Anche la maggior parte della popolazione secondo un sondaggio di un popolare quotidiano sarebbe contraria all'organizzazione dei giochi. L'appello segue di una settimana quello del sindacato nazionale dei medici giapponesi, che ritiene "impossibile" organizzare in sicurezza le Olimpiadi 2021.

"La cancellazione di un evento che ha il potenziale di aumentare in modo esponenziale il contagi da Covid e le vittime della malattia, è la cosa più giusta da fare", afferma l'associazione dei medici di Tokyo in un comunicato.

La pandemia ha colpito il Giappone con meno intensità rispetto ad altri Paesi ma la campagna vaccinale è in forte ritardo per l'iter burocratico nell'appovazione del vaccino Covid e la carenza di personale in grado di somministrarlo. Ad oggi nel Paese del sol levante è disponibile solo Pfizer. Nel frattempo, il Governo venerdì scorso ha esteso lo stato di emergenza a 9 prefetture, compresa quella di Tokyo, fino al 31 maggio.