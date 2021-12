Omicron, la stretta di Capodanno. Tampone ovunque e niente feste

Draghi prepara la stretta sul Covid: tamponi anche ai vaccinati per stadio e feste

Ultimi dieci giorni di fuoco per il governo prima della chiusura dell'anno. Lunedì il presidente del Consiglio Draghi incontra il Cancelliere tedesco Scholz: fari puntati sull'emergenza sanitaria ma anche sullo stato dell'economia dell'Unione europea, con sullo sfondo il tema della revisione del patto di stabilità; mercoledì il premier terrà la conferenza di fine anno per illustrare il bilancio di quanto fatto (e fare il punto soprattutto sullo stato di avanzamento del Pnrr), il giorno dopo è prevista la cabina di regia per valutare nuove misure anti-Covid e poi inizia la corsa ad approvare la legge di bilancio che finora ha avuto un percorso non poco accidentato. Un rush finale del 2021 che i partiti della maggioranza come le ultime mosse del premier in vista delle elezioni del presidente della Repubblica. A preoccupare e' soprattutto l'avanzata di Omicron.

Nuova stretta anti Covid: tampone obbligatorio anche per feste e cinema, green pass su trasporti e centri commerciali, riduzione della validità del certificato verde a soli 6 mesi

Le misure previste sono numerose. Le riassume il Corriere della Sera: "la cabina di regia renderà obbligatorio il tampone anche per chi è vaccinato per poter partecipare agli eventi , alle feste, per andare nei luoghi affollati come stadi, cinema e teatri". Poi "se i contagi dovessero ancora salire potrebbe rendersi inevitabile introdurre l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori sulla falsariga di quanto fatto per alcune categorie". Dovrebbe poi esserci comunque l'estensione del super green pass, per esempio ai trasporti locali e centri commerciali, sul tavolo anche l'ipotesi di ridurre a sei mesi il 'timing' di validita' del certificato verde e si ragiona anche sull'obbligo di mascherine all'aperto.

Stretta anti Covid: stop a eventi di piazza e feste di Capodanno

In ogni caso l'esecutivo si esprimera' sulla base dei nuovi dati e sulle indicazioni degli scienziati nella cabina di regia convocata per giovedi' prossimo. Ma gia' nella conferenza stampa di fine anno arrivera' l'invito del presidente del Consiglio Draghi agli italiani affinche' mantengano la massima responsabilita' e rispettino le regole anti-Covid. Si prevede soprattutto di stringere le maglie per evitare assembramenti. Del resto gia' molti presidenti di Regione hanno preso l'iniziativa di vietare feste di piazza a Capodanno. Ma con l'estensione del super green pass si punta a privilegiare in ogni caso i vaccinati. E a convincere chi non ha fatto ancora le dosi di vaccino a provvedere al piu' presto.