Omicron, scienziati infuriati col governo. "Misure troppo leggere, non basta"

Omicron, scienziati: "Misure insufficienti. Test per chi ha fatto 2 dosi"

Il governo ha deciso le nuove norme per cercare di contenere i contagi da Coronavirus in vista delle feste natalizie. Ma le decisioni prese da Draghi e Speranza non sono piaciute agli scienziati che le giudicano troppo leggere rispetto alla diffusione della variante Omicron. Per i supertecnici del ministero della Salute e gli altri esperti - si legge sulla Stampa - le misure non sarebbero sufficienti a disinnescare l’allarme, che è tutto in una frazione. Dove al numeratore appare un meno 40%, quello dei ricoveri conseguenti all’infezione con la nuova variante. Ma che come denominatore ha un più 300%, perché le informazioni che arrivano dai paesi dove la versione mutata del virus è già prevalente dicono che la sua contagiosità sarebbe tre volte superiore alla Delta. Ne consegue che i numeri sono destinati a salire.

Le proiezioni in mano agli esperti di Speranza - prosegue la Stampa - dicono che da qui a tre, quattro giorni Omicron sarà prevalente anche in Italia, e tra altri dieci avrà completamente soppiantato la Delta. Visto che già oggi è al 28% e che il suo tempo di raddoppio rilevato in Gran Bretagna è di due, massimo tre giorni, che diventano uno in più da noi dove ci sono maggiori restrizioni. A loro avviso in attesa di coprire da qui a fine gennaio il grosso della popolazione con il booster, il Green Pass anche rafforzato perché rilasciato solo a guariti e vaccinati non rappresenta un baluardo a difesa della variante. Discorso diverso se lo si fosse invece riservato agli immunizzati con la terza dose per l’accesso alle situazioni più a rischio, come ristoranti, stadi e ristoranti, chiedendo almeno per un po’ ai vaccinati con due soli dosi il sacrificio di effettuare prima almeno un tampone rapido.

