Pasqua, il governo schiera l'esercito. Ci sono 70 mila agenti per i controlli

Il Coronavirus resta un'emergenza in tutta Italia. Non c'è tregua per quanto riguarda i dati, aumentano i contagiati giornalieri e i reparti ospedalieri di terapia intensiva sono ormai al collasso, tornati a livello di un anno fa. A questo si aggiunge il diffondersi sempre più imponente delle varianti del virus, quella che preoccupa di più è la variante inglese. Con questa situazione il governo ha deciso di adottare misure rigide per il weekend di Pasqua, con un lockdown diffuso dal 3 al 5 aprile. Il Viminale - si legge su Repubblica - prepara uno schieramento di forze dell'ordine imponente: 70 mila uomini. Il loro mandato è quello di un ferreo controllo del territorio ma utilizzando quello che la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese definisce «un profondo senso di umanità». Dunque controlli a tappeto soprattutto nelle aree più a rischio assembramento, moral suasion a rispettare le regole e sanzioni quando necessario. E ordinanze locali per limitare ulteriormente spostamenti e assembramenti, ultima quella del governatore della Liguria Toti che ha vietato di andare nelle seconde case e in barca.

Dove, invece, verrà usato il pugno di ferro - prosegue Repubblica - è contro i forzati delle feste private e i disobbedienti, titolari di bar, pub e ristoranti che — nonostante i divieti — alzano ugualmente le saracinesche preferendo pagare la multa che rinunciare all’incasso. E i numeri dello scorso weekend parlano da soli: oltre 215.000 persone controllate, 6.000 sanzionate, 40 denunciate; 300 gli esercizi commerciali multati, 60 quelli chiusi. Il Viminale ha dato disposizioni ai prefetti di predisporre «un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei controlli». In campo, insieme alle forze dell’ordine, ci saranno i militari dell’operazione Strade sicure. Servizi mirati nei centri storici e nelle località di villeggiatura per scovare ville e appartamenti, ma anche circoli privati, garage e magazzini per feste private.