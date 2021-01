Un cameriere di Como di 30 anni è stato denunciato perché, positivo alla variante inglese ha violato la quarantena viaggiando in taxi e treno. Come riportato da ilmessaggero l'uomo stava lavorando nella zona di Saint Moritz quando ha deciso di tornare presso il suo domicilio. Ma la sua positività era stata dichiarata dalle autorità svizzere ai carabinieri di Como che hanno avvisato Ats per quanto di competenza, e hanno verificato che l'uomo fosse a casa.