Raoult promotore della clorochina lascia il lavoro: respinte le sue richieste

L'Assistenza pubblica di Marsiglia e l'Università di Aix-Marseille, membri fondatori dell'IHU Méditerranée Infection, hanno annunciato di non voler estendere il mandato del microbiologo all’Istituto ospedaliero universitario di Marsilia. A riportare la notizia è Le Monde.

Didier Raoult, al centro di molteplici polemiche dall'inizio della pandemia, potrebbe presto essere invitato a lasciare la direzione dell'IHU Méditerranée Infection, da lui creata e che guida dal 2011.

Da settembre, il nuovo direttore generale dell'Assistenza publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), François Crémieux, e il presidente dell'Università di Aix-Marseille (AMU), Eric Berton, in rappresentanza di due dei membri fondatori dell'IHU, proporranno al consiglio di amministrazione della fondazione che guida l'istituto e al suo presidente, Yolande Obadia, amica molto intima di Didier Raoult, di lanciare una gara d'appalto per trovare un successore al microbiologo 69enne.

“Bisogna voltare pagina e organizzare il futuro di IHU per i prossimi vent'anni. Dobbiamo muoverci rapidamente, avviare il processo in autunno per raggiungere buoni risultati tra la fine dell'anno e l'inizio del 2022. Siamo nel mezzo di una pandemia globale e abbiamo bisogno di questo istituto, che è uno strumento formidabile, e del suo personale", spiega François Crémieux, ex vicedirettore degli ospedali di assistenza pubblica di Parigi (AP-HP), nominato capo dell'AP-HM a giugno.

Dal 31 agosto 2021 Didier Raoult andrà in pensione. Se ha inviato alla direzione dell'AP-HM una richiesta di assunzione combinata al pensionamento, tale richiesta non è stata accolta. “Il comitato medico dell'AP-HM non vede alcun motivo per estendere Didier Raoult, anche solo per due giorni e mezzo alla settimana, come chiede. C’è personale più che sufficiente per coprire la sua assenza", assicura il professor Jean-Luc Jouve, presidente del comitato medico dell'istituzione (CME).