Regno Unito, vaccinata metà popolazione. Ok a test Sputnik allo Spallanzani

Regno Unito, vaccino a metà della popolazione adulta (ricevuta almeno una dose)

Metà della popolazione adulta del Regno Unito ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato su Twitter il ministro della Salute britannico, Matt Hancock. Nella giornata di ieri, ha sottolineato Hancock, e' stato somministrato un numero record di dosi pari a 660.276. "Il vaccino e' una storia di successo nazionale e la nostra via fuori dalla pandemia", ha sottolineato il ministro, che si e' detto "deliziato" dal risultato.

Covid, esperti Gb: improbabili viaggi all'estero questa estate

Man nonostante il successo della campagna vaccinale britannica, i viaggi estivi all'estero non sono compatibili con la pandemia. Secondo il dottor Mike Tildesley, consulente del governo di Londra, i viaggi internazionali di quest'estate sono "estremamente improbabili". Tildesley ha detto che c'e' il pericolo che i viaggiatori possano tornare portandosi a casa nuove varianti del virus che potrebbero essere meno suscettibili ai vaccini. Ha detto al programma Today della BBC Radio 4: "Penso che stiamo correndo un rischio reale se cominciamo ad avere molte persone che vanno all'estero in luglio e agosto a causa del potenziale per portare piu' di queste nuove varianti nel Paese. Cio' che e' veramente pericoloso e' se mettiamo in pericolo la nostra campagna di vaccinazione avendo queste varianti in cui i vaccini non funzionano cosi' efficacemente che si diffondono piu' rapidamente".

Sputnik, Zingaretti: accordo con Spallanzani per sperimentazione

"Tra qualche giorno verra' sicuramente stipulato con l'istituto Spallanzani un primo accordo per una sperimentazione sotto forma scientifica del vaccino Sputnik in attesa, naturalmente, dell'approvazione formale dell'Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti dei vaccini". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita al centro vaccinale dell'auditorium Parco della Musica. "Questa e' una buona notizia perche' ci permette di fare un salto in avanti - ha sottolineato Zingaretti - rispetto alla necessita' in questo momento dell'approvvigionamento dei vaccini".