Ricciardi: "Serve vaccinare i bambini. Non si ammalano di Covid? Falso"

"I bambini si ammalano di Covid e muoiono, è necessario vaccinarli"

"È una falsa diceria che i bambini non si ammalano. Oggi sono quasi il 30% dei casi di infezione. In Gran Bretagna sono decine di migliaia i bambini ammalati, centinaia quelli ospedalizzati e decine i morti. Spero che i genitori capiranno che il vaccino è il più importante gesto di protezione nei confronti dei figli stessi".

A dirlo è stato su Rai News Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, in merito alla decisione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema sull'autorizzazione al vaccino contro il Covid di Pfizer-BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni prevista per il 29 novembre.