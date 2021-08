Sardegna, medici no vax ricorrono al Tar contro l'obbligo vaccinale

173 operatori sanitari, medici, infermieri e Oss, hanno presentato lo scorso 18 agosto ricorso al Tar di Cagliari contro l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-cov-2 (Covid 19). A riportarlo è l'agenzia Nova.

Al ricorso e' stata collegata anche una richiesta risarcitoria. I sanitari si sono affidati all'avvocato Daniele Granara del foro di Genova che segue analoghi ricorsi in altre regioni italiane. In Sardegna sono oltre 500 i sanitari per i quali l'Ats ha avviato l'iter per la sospensione dal servizio.

Per gli interessati e' scattato il divieto a presentarsi al lavoro presso ospedali, studi medici convenzionati e la contestuale sospensione dallo stipendio. La prima udienza potrebbe essere fissata per meta' settembre.