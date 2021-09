Scuola, i presidi: "Mancano i supplenti. Professori no-vax? Stop di 15 giorni"

Scuola, i presidi: "Mancano supplenti. Docenti no vax? Stop di 15 giorni"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. La situazione negli ospedali peggiora di giorno in giorno, tornano a riempirsi sia i reparti ordinari che di terapia intensiva e tra due settimane è previsto il rientro a scuola. La media del personale scolastico non vaccinato si aggira intorno al 10% del totale, ma in alcune Regioni sfiora anche il 20%. "Sono preoccupato - spiega al Corriere della Sera Antonello Giannelli, presidente dell'associazione presidi - per le supplenze, per sostituire chi non ha il green pass. Ci saranno Regioni in cui tutto più o meno funzionerà e altre dove all’appello mancherà parecchio personale. In queste aree temo che ci saranno problemi a trovare supplenti".

"Perché - prosegue Giannelli al Corriere - dovrebbero prendere servizio senza sapere se l’insegnante che sostituiscono il giorno dopo si presenta col tampone. La sospensione per chi non ha il green pass scatta solo dopo quattro giorni di assenza ingiustificata. Ma supplenze senza la certezza delle durata non le accetterà nessuno. L’obbligo di vaccinazione sarebbe stata una soluzione, ma ora si potrebbe, in sede di conversione del decreto del 6 agosto, prevedere che chi non ha il green pass venga sospeso per quindici giorni e sostituito da un supplente".