Sondaggi, Vaccini: 2 italiani su 10 sono no vax. Spesso votano Lega o Fdi

Il Coronavirus in Italia continua a far paura, ma i contagi calano in maniera vistosa e la campagna vaccinale procede a ritmo sostenuto. Ma da un sondaggio Demos si delinea un quadro preciso sull'opinione dei vaccini da parte degli italiani. Oltre 3 italiani su 4, infatti, - si legge su Repubblica - si dicono convinti che la pandemia durerà ancora a lungo. Più di metà: almeno un anno. Il 23%: molti anni ancora. Fino ad oggi, circa il 40% degli italiani afferma di essersi vaccinato, senza distinzione di vaccino e di dose (dati coerenti con le informazioni fornite dall’ISS). E il 48% attende la possibilità di farlo. Si tratta di una crescita rilevante rispetto a due mesi fa, quando meno del 10% dichiarava di essersi già vaccinato. L’unico vero elemento di continuità, nel corso dei mesi, è costituito da coloro che non intendono vaccinarsi. Associati a quanti (intorno al 20%) non approvano, comunque, l’obbligo vaccinale per tutti. Insomma, i No-vax. Che associano “l’opposizione all’obbligo vaccinale“ alla “resistenza personale”. Infatti, tra coloro che rifiutano il vaccino come “regola” l’indisponibilità a vaccinarsi sale al 40%: 4 volte rispetto alla media generale.

Emerge, - prosegue Repubblica - come i No-vax siano caratterizzati, in misura significativa, da convinzioni politiche specifiche. Coloro che non intendono vaccinarsi per scelta personale raggiungono, infatti, il livello più elevato fra gli elettori della Lega (22%) e dei Fd’I (16%). Un orientamento simile si osserva fra coloro che sono contrari al vaccino per principio. All’opposto, un maggior grado di resistenza al vaccino come “terapia preventiva” e come comportamento “regolato per legge” viene espresso dagli elettori del PD. Mentre la base del M5S mostra un atteggiamento più incerto. Sicuramente reticente, di fronte all’obbligo vaccinale, rispetto agli elettori di Lega e Fdi. Anche se più aperto, in confronto a quelli del Pd e di Fi.