Super Green Pass, e-ticket per bus e metro. Si saprà subito chi è vaccinato

Super Green Pass, e-ticket svelerà chi è vaccinato e chi solo tamponato

Il governo pensa alle misure di controllo in vista dell'introduzione del Super Green Pass che diventerà operativo dal 6 dicembre e consentirà solo ai vaccinati e guariti dal Coronavirus di accedere a tutta una serie di servizi: ristoranti, cinema, teatri, palestre. Anche per prendere i mezzi pubblici ci vorrà la carta verde, base o rafforzata. Trasporti e mobilità, - si legge sul Messaggero - anche in vista delle festività natalizie, sono il terreno di sfida per rallentare la pandemia. Si lavora anche sull'introduzione di un e-ticket (biglietto elettronico) che già contenga l'informazione basilare: dirà se il titolare ha il Green Pass, se è di tipo normale (dunque anche con test antigenico) o rafforzato (solo con vaccino o superamento della infezione).

L'altro fronte caldo - prosegue il Messaggero - è quello dei confini, dei viaggi all'estero e di chi arriva nel nostro Paese. A causa delle preoccupazioni suscitate dalla variante Omicron, ormai presente in Europa probabilmente da alcune settimane, ci si domanda se sia sufficiente, negli spostamenti all'interno dei confini della Ue, limitarsi alla richiesta del Green Pass. L'Italia per ora ha scelto di attenersi alla linea comune dell'Unione europea, mentre altri Paesi come il Portogallo sono più prudenti e chiedono l'esito del tampone a tutti, anche ai vaccinati. Il ministro della Salute Speranza annuncia però controlli più severi, visto che oggi in aeroporto spesso nessuno chiede nulla e le compagnie aeree fanno verifiche molto blande.

