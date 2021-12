Super Green Pass, i No Vax organizzano car sharing. Boicotteranno bus e metro

Super Green Pass, nasce il car sharing dei No Vax. Migliaia di adesioni

Manca qualche giorno al fatidico 6 dicembre, la data scelta dal governo per introdurre il Super Green Pass. Il documento rilasciato solo a vaccinati e guariti dal Coronavirus che impedirà ai non immunizzati di frequentare bar, ristoranti, cinema e palestre. La risposta a questa iniziativa dell'Esecutivo è nata in chat su Telegram. È il car sharing dei No Pass. Uno scambio di passaggi, - si legge su Repubblica - offerti e richiesti, chi è contrario al certificato verde si sta organizzando. Il servizio più richiesto è quello di accompagnare i propri figli a scuola, ma nel tam-tam social c’è anche chi chiede uno strappo per andare al lavoro e chi ha bisogno di una mano per un trasloco.

Ma i gruppi e sottogruppi - prosegue Repubblica - sono centinaia, nascono e muoiono in continuazione, cambiano nome per non essere tracciati. Quartiere per quartiere, scuola per scuola. Il più grande, Mva Trasporti Urbani Solidali, ieri contava 15mila iscritti mentre a Parma quelli de La base, rivendicano la primogenitura. L’obiettivo è organizzare trasporti solidali verso qualsiasi luogo di studio o lavoro, attraverso autoveicoli, furgoncini o pullman eventualmente presi a prestito o a noleggio». Le più attive sono le mamme. "Devo portare mia figlia alle elementari — scrive una ragazza di Bologna — alle 8 di mattina e ritorno alle 16.30. Sto cercando di organizzarmi anche con altri genitori».

LEGGI ANCHE

No Vax morti per Covid, clisteri di candeggina pur di non vaccinarsi

Grillo Jr, cancellati video e 25 foto. Sono quelli del sesso non consenziente

Covid, "variante Omicron forse è la svolta positiva. Stop al terrorismo"