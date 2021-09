Usa, da novembre via libera ai turisti. Ma non quelli con vaccino AstraZeneca

Usa, da novembre tornano i turisti. Ma non quelli con AstraZeneca

Il Coronavirus in Italia e nel mondo continua a far paura. Preoccupa la variante delta sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Ma dagli Usa arriva una svolta, dopo 18 mesi di stop il presidente Joe Biden ha deciso di riaprire i confini per i turisti. Si potrà tornare a viaggiare negli Stati Uniti a partire da novembre. Tutto riaperto e nessuna quarantena per i provenienti da 33 Paesi, tra cui anche l'Italia. Il governo americano - si legge sul Corriere della Sera - ha rimosso ieri il blocco introdotto il 14 marzo 2020 da Donald Trump e poi confermato da Joe Biden. È stato Jeff Zients, coordinatore del team anti Covid della Casa Bianca, a dare l’annuncio. Un po’ a sorpresa, visto che solo una settimana fa aveva, ancora una volta, preso tempo.

Via libera, dunque, - prosegue il Corriere - agli immunizzati provenienti dallo spazio Schengen, di cui fanno parte 26 Paesi, tra cui Italia, Germania, Francia, Spagna, Svizzera. La lista, poi, continua con Regno Unito, Irlanda, India, Brasile, Sud Africa e, nota rilevante, anche Cina e Iran. Ma l'ingresso non sarà consentito proprio a tutti, nell'elenco infatti manca AstraZeneca. Bisognerà dunque vedere se il Cdc ammetterà anche gli italiani e gli europei vaccinati con il siero anglo-svedese. In ogni caso la decisione di Washington arriva dopo mesi di pressione da parte dei governi del Vecchio continente. Anche perché i Paesi europei avevano da tempo aperto le frontiere agli americani.