Vaccini, doppia dose per quasi 20 mln. Speranza: "Attenzione alle varianti"

Vaccini: oltre 53 mln dosi, quasi 20mln ha completato ciclo - Sono 53.203.327 le somministrazioni effettuate in Italia secondo l'ultimo aggiornamento del report Vaccini pubblicato stamattina. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 19.826.856, il 36,71% della popolazione over 12. Il totale dei Vaccini distribuiti e' pari a 58.924.814 dosi.

Covid: Speranza, sfida non vinta, attenzione a nuove varianti - "Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo" e questo dato "ha avuto una conseguenza molto forte. La situazione e' cambiata positivamente". Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute Roberto Speranza alla conferenza programmatica del Psi. "Va detto che non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida" e serve la "massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli" ha aggiunto il ministro affermando che "la partita e' ancora tutta da giocare" e "l'epidemia non e' chiusa".