Vaccini, doppia dose solo a 1 over 80 su 5 e spunta la categoria “altro”

In Italia la doppia dose di vaccino è stata somministrata (alla data di ieri) a 2 milioni e 624mila e 201 persone. Parliamo del 4.4% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale con marcate differenze regionali – come ammoniva ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi - dal 3,4% di Sardegna e Calabria al 5,7% del Friuli-Venezia Giulia. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe presieduta da Nino Cartabellotta. "Sul fronte AstraZeneca - spiega Renata Gili, Responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari di Gimbe - nessun contraccolpo dopo lo stop della scorsa settimana: infatti, nelle giornate di domenica 21, lunedì 22 e martedì 23, il numero di somministrazioni ha superato quello dei giorni corrispondenti della settimana precedente".

Rispetto alle fasce piu' a rischio, si conferma il notevole ritardo nella vaccinazione degli oltre 4,4 milioni di over 80: solo 846.007 (19,1%) hanno ricevuto prima e seconda dose e 1.210.236 (27,4%) hanno ricevuto solo la prima dose di vaccino, con rilevanti e ingiustificabili differenze regionali. "Questi dati - spiega Cartabellotta - certificano l’impossibilità di raggiungere l'obiettivo della Commissione Europea di immunizzare almeno l'80% degli over 80 entro fine marzo, sia perché la loro vaccinazione è iniziata solo a metà febbraio, sia perché le regioni hanno dato priorità a categorie non previste dal Piano vaccinale: il 'personale non sanitario' e il non meglio spiegato 'altro' - categoria comparsa proprio ieri nel database ufficiale - dove le somministrazioni continuano a crescere". D'altronde, secondo i dati dell'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), l'Italia si trova agli ultimi posti della classifica europea per soggetti over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale.