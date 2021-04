Vaccini, Figliuolo: "A maggio in arrivo 15 mln di dosi, ad aprile 380mila J&J"

“A parte le dosi in arrivo e già arrivate che sono 1 milione e mezzo di Pfizer e le prime 180 mila Jhonson & Jhonson, da 27 al 29 arriveranno a livello nazionale oltre 2 milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 a l 5 maggio, ulteriori quasi 2 milioni e 600 mila dosi e, per maggio, sono molto positivo perchè le stime mi danno oltre 15 milioni“. Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, a Matera a margine della visita del punto vaccinale allestito nella tenda donata dal Qatar, nei pressi dell'ospedale Madonna delle Grazie.“ Figliuolo, accompagnato dal Capo della Protezione civile,Fabrizio Curcio , nelle prossime ore sarà a Potenza, nell'altra tenda donata dal Qatar, in uno dei parcheggi dell'ospedale San Carlo.

"Ho appena parlato col presidente di Jhonson & Jhonson che mi ha assicurato un'ulteriore fornitura che arriverà per fine aprile di circa 380 mila dosi del loro vaccino “. Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, a Potenza a margine della visita del punto vaccinale allestito nella tenda donata dal Qatar, nei pressi dell'ospedale San Carlo".