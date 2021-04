Vaccini, Figliuolo annuncia 500mila dosi. Polemiche dopo le parole di De Luca

Il target delle 500mila somministrazioni giornaliere entro il 29 aprile: questo l'obiettivo che conta di raggiungere la struttura commissariale guidata da Francesco Paolo Figliuolo. "A breve termine - si legge nel rapporto settimanale - nel periodo tra il 27 aprile e il 5 maggio, sono attesi oltre 5 milioni di dosi. Sulla base di tali previsioni e dei risultati medi raggiunti dalle Regioni in termini di somministrazioni giornaliere nel periodo 16-22 aprile - pari a oltre 335 mila a livello nazionale, con una punta superiore a 384 mila - la Struttura Commissariale ha indicato per le Regioni/Province autonome target giornalieri crescenti per il periodo 23-29 aprile, che - se rispettati - potranno portare a quota 500 mila entro la fine del mese.

De Luca: "Figliuolo? Giri l'Italia in abiti civili"

"La mimetica del generale FIGLIUOLO? Che il governatore della Campania De Luca si faccia i fatti suoi. A mio avviso è giusto che la indossi al lavoro, durante la distribuzione dei vaccini e nei sopralluoghi dei siti Nelle occasione ufficiali, chissà, il generale FIGLIUOLO potrà pure indossare giacca e cravatta". E' la risposta della stilista milanese Lella Curiel al governatore della Campania Vincenzo De Luca che giudicava inappropriato per il generale FIGLIUOLO indossare la mimetica.

"Il generale FIGLIUOLO rappresenta un'istituzione, non trovo ridicolo che vada in giro con la mimetica. Non mi scompone, anzi lo approvo. FIGLIUOLO non rinuncia al suo ruolo, alla sua stessa identità. E poi mi dà un senso di serietà e sicurezza. Meglio la mimetica che vedere l'ennesimo abito grigio con cravatta blu e camicia bianca". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il presidente della maison Gattinoni Stefano Dominella, alla guida del comparto Moda di Unindustria-Lazio, a proposito delle critiche del governatore della Campania alla mimetica indossata dal generale FIGLIUOLO.

"Il generale FIGLIUOLO è libero di indossare l'uniforme come e meglio crede, al di là dell'utilizzo per lavoro. Non mi sembra nemmeno il caso che lo si critichi per questioni minori che comunque sono assolutamente soggettive. Come al presidente della Campania dà fastidio, o la Murgia si sente minacciata, magari altre persone si sentono rassicurate: lasciamo ad ognuno il sentimento che vuole". Il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, risponde così all'Adnkronos in relazione alle dichiarazioni del governatore della Campania Vincenzo De Luca sul commissario di governo per l'emergenza Covid-19, il generale Francesco FIGLIUOLO. "Se il generale FIGLIUOLO espone le forze armate alle polemiche? Assolutamente no - dice ancora il generale Tricarico - semmai alla rappresentazione plastica di come queste siano al servizio della collettività, anche per materie per cui non sono espressamente competenti e addestrate. La divisa è semmai l'emblema delle forze armate al servizio del Paese in circostanze emergenziali".