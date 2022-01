Vaccini: martedì 1,6 mln di over 50 saranno multati. Lo Stato ha tutti i nomi

Vaccini, l'Agenzia delle Entrate sta per far scattare le sanzioni

Il tempo per vaccinarsi ed evitare la multa è quasi scaduto, il termine ultimo è lunedì prossimo. Poi dal 1° febbraio tutti gli over 50 non immunizzati verranno sanzionati, come previsto dalla legge sull'obbligatorietà decisa dal governo. Sono almeno 1,6 milioni gli over 50 che da martedì - si legge sul Corriere della Sera -rischieranno di dover pagare 100 €. Cittadini non vaccinati, tanto meno esenti dall’essere immunizzati e nemmeno guariti dal Covid negli ultimi sei mesi, situazione che conferirebbe loro un’immunità temporanea e il relativo Green Pass rafforzato che dal 1° febbraio sarà obbligatorio. La stima è stata calcolata attraverso la Sogei, la banca dati controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il sistema della tessera sanitaria a cui sono agganciate tutte le credenziali di ogni cittadino a partire dal codice fiscale.

Nell’ultima settimana, - prosegue il Corriere - tra il 19 e il 25 gennaio, le prime dosi per le fasce d’età più a rischio sono scese del 25,6% rispetto ai sette giorni precedenti, tanto che al momento risultano privi di copertura vaccinale quasi due milioni di over 50. A questa cifra va però sottratto il numero dei cittadini che hanno contratto l’infezione negli ultimi sei mesi o che hanno ottenuto un certificato di esenzione dal vaccino per patologie che ne sconsigliano la somministrazione: circa 400 mila persone in tutto che portano gli over 50 a rischio sanzione agli 1,6 milioni iniziali.

