Vaccini, Matteo Bassetti finisce sotto scorta. "Minacce di morte dai no vax"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura, nonostante i numeri siano in calo a preoccupare adesso è la variante delta, quella denominata indiana che sta costringendo la Gran Bretagna a rallentare le riaperture, nonostante la forte campagna vaccinale in corso. Ritmi serrati anche nel nostro Paese per quanto riguarda le iniezioni, ma il caos sulla seconda dose di AstraZeneca adesso rischia di frenare la corsa all'immunizzazione. Tra chi si batte per il vaccino c'è sicuramente Matteo Bassetti, uno dei virologi più presenti in tv, ma per lui - si legge sul Giornale - non sono giorni facili.

Il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova pochi giorni fa su Facebook denunciava "un incremento esponenziale di insulti e minacce di morte nei miei confronti". Il professore è da tempo sotto attacco da parte delle frange più estreme dei No Vax per essersi speso, e per continuare a farlo, a favore della campagna vaccinale. Bassetti sta subendo veri e propri atti persecutori, che hanno spinto la Questura ad affidargli la scorta per tutelarne la sicurezza. Si tratta di una "scorta dinamica", che non sarà costantemente al fianco del medico ma lo seguirà da vicino in ogni suo spostamento.