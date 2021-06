Vaccini, "Moderna riesce a sconfiggere la variante delta". Lo studio conferma

Vaccini, "Moderna riesce a sconfiggere la variante delta". Lo studio

L'emergenza Coronavirus in Italia continua nonostante i numeri siano in continuo calo. Preoccupa la variante delta, sempre più diffusa in tutto il Paese, al momento il 35% dei casi di positività contiene il ceppo indiano. La campagna vaccinale resta un'incognita, dopo i messaggi contraddittori delle autorità sanitarie e del governo, sul mix di vaccini e sull'efficacia di AstraZeneca. Ma dagli Usa arriva una novità importante: "Moderna è efficace contro la variante delta".

Lo certifica uno studio della stessa società farmaceutica americana che produce il siero. I test di laboratorio - si legge sul Sole 24 Ore - non lasciano dubbi e lo studio è stato pubblicato su bioRxlv: "Prodotto titoli anticorporali contro tutte le varianti testate". Gli anticorpi sono in grado di impedire al virus di entrare nelle cellule. Lo studio non ha testato il vaccino, ma l'efficacia contro le varianti e per quanto in quantità ridotta, viene comunque considerato abbastanza efficace da prevenire l'infezione.