Vaccini over60, Italia tra le peggiori d'Europa. in 10 mln ancora scoperti

L'emergenza Coronavirus in Italia continua nonostante i numeri. L'indice Rt ha ripreso a salire, cosa che non avveniva da tre settimane e la variante delta è diventata dominante. I numeri sulla campagna vaccinale non sono confortanti con la nuova ondata ormai alle porte. Il nostro Paese - si legge sul Sole 24 Ore - è in coda alle classifiche dei 27 Stati Ue sull'immunizzazione degli over 60. La graduatoria dell'Our world è significativa perché evidenzia un’anomalia della campagna vaccinale italiana che rischia di pesare nelle prossime settimane: di fronte all’avanzare della variante Delta ci sono quasi 10 milioni di persone sopra i 60 anni che non possono ancora dirsi al riparo perché o non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino o attendono ancora il richiamo.

Il vero caso italiano è però quello dei 60enni: - prosegue il Sole - solo la metà è immunizzato, mentre altrove (dal Portogallo all’Austria, passando per Norvegia, Polonia, Svezia) la percentuale non scende mai sotto il 60%. Dopo il picco di metà maggio (fino a 160mila dosi quotidiane), il numero di dosi a queste categoria è sceso, mentre contemporaneamente aumentava l’adesione dei 50enni. Risultato: a sei mesi dall’inizio della campagna vaccinale 3,8 milioni hanno completato la vaccinazione. Altrettanti (tra prime dosi e nessuna inoculazione) ancora no.