Vaccino, Bassetti: “Obbligo per sanitari”, Ranucci lo smonta. Scoppia il caso

VACCINO, OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI? BASSETTI SI APPELLA ALLA POLITICA MA…

Nel weekend è scoppiato un focolaio Covid nell’ospedale San Martino di Genova, precisamente nel padiglione Maragliano. Un'infermiera del reparto è stata accusata di essere la responsabile perchè ha rifiutato di fare il vaccino nelle scorse settimane. Non è ancora chiaro se questo abbia contribuito ad accendere il focolaio di contagi da Covid ma l’episodio ha sicuramente riacceso il dibattito sull’obbligatorietà del vaccino per chi opera nell’ambito sanitario. Fra chi si è schierato per l’obbligatorietà c'è il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino Matteo Bassetti, volto noto ormai della tv.

VACCINO, RANUCCI SU BASSETTI: “AZZARDATO DIRE CHE CI SI CONTAGI PER COLPA DI UN OPERATORE SANITARIO NON VACCINATO”

In un post Facebook Bassetti scrive a conclusione del suo ragionamento: “Fuori dagli ospedali i sanitari che non si vaccinano. La politica batta un colpo su quest’argomento“. Ma a questa forte presa di posizione ha risposto il giornalista d’inchiesta e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che intervenendo su Radio Radio ha detto che, “Qui ci sono delle contraddizioni, perché noi sappiamo benissimo dagli studi che la contagiosità del virus non si ferma con la vaccinazione” e che il contagio “si ferma con la cosiddetta immunità di gregge, cioè quando tu hai raggiunto l’85% delle persone vaccinate.Io auspicherei che tutte le persone che sono in ambiti sanitari vengano vaccinate”. Ma detto questo Ranucci sottolinea che “dire che la colpa è di quella persona (dell’infermiera che non si è vaccinata ndr) che ha contagiato altri per via della mancanza della vaccinazione è un po’ ardito, anche perché fino all’altro giorno ci è stato detto che vaccinarsi non significa non contagiare: anche se si ha una carica virale più bassa continui ad essere contagioso. Abbassi solamente il malessere dei sintomi”, e quindi “dire che ci si è contagiati perché un operatore sanitario non ha fatto il vaccino secondo me è un po’ azzardato dirlo“.

VACCINO, PIOGGIA DI CRITICHE DALLA RETE: “BASSETTI? SE STESSE ZITTO FAREBBE MENO DANNI”

Anche la rete ha criticato Bassetti con una vera e propria piogga di commenti negativi. Antonella Angeli scrive: “Spero che la collega in questione faccia una bella denuncia e ricordi al dott Bassetti e agli altri "viroligi" che a marzo aprile e anche maggio molti di noi hanno dovuto lavorare senza mascherine...libertà sempre!”. Ornella Castignoli risponde: “Non reggo più Bassetti che sembra abbia la verità sui vaccini solo lui come se li avesse preparati, non se ne può più davvero .....che se le faccia tutte lui, ieri mattina ha detto che avrebbe fatto Astrazeneca subito e oggi Aifa l'ha ritirata su tutto il territorio nazionale in toto ....che si vergogni , occorrono medici che curino tempestivamente i malati a casa e investire su terapie monolocali, sierologiche o altro non solo sentir parlare di vaccini e basta ....campagna vaccinale disastrosa oltretutto!!” Carla Dina Marchini invece risponde: “Se Bassetti, stesse zitto, farebbe sicuramente meno danni!!! Vada a lavorare in corsia, visto ché pagato da un ospedale e lasci la TV ad altri!!!”. Mino Chiesi afferma: “Continuate a definire Bassetti un virologo: NON LO È. È infettivologo e Crisanti Zanzarologo, Galli è infettivologo e Lopalco docente di igiene”. Walter Morabito scrive: “Sono cantastorie, non scienziati, parlano a convenienza e a comando”.