Vaccino, braccio finto a Biella: l'uomo è un odontoiatra No Vax sospeso

Vaccino, braccio finto in silicone a Biella: identificato l'uomo. Si tratta di un odontoiatra No Vax sospeso dalla professione per il rifiuto di vaccinarsi

L'uomo che ieri sera si è presentato con un braccio finto in silicone in uno dei centri vaccinali di Biella, nel tentativo di ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere il Green Pass è un odontoiatra biellese di 57 anni sospeso dalla professione perché non vaccinato. A quanto si è appreso si tratterebbe di un libero professionista e non di un dipendente dell’Asl né dell'Ospedale degli Infermi. L'Asl di Biella nelle scorse settimana aveva provveduto a sospendere tredici infermieri, otto oss e tre medici che non avevano ottemperato all'obbligo vaccinale. L’uomo che si è reso protagonista dello sconcertante episodio è stato invece denunciato per truffa ai carabinieri, con un verbale sottoscritto oltre che dall’operatrice che ha svelato l'inganno, anche dal medico di turno. Secondo quanto si è appreso l’Asl segnalerà il caso anche in Procura.