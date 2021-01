Vaccino, calcoli sbagliati delle dosi. Gli operatori lo danno ai loro congiunti

Il Coronavirus non molla la presa sull'Italia. Resta alto il numero di contagiati e morti giornaliero. Preoccupa la situazione negli ospedali, con i ricoveri, specie in terapia intensiva tornati a crescere. Per questo la corsa ai vaccini diventa sempre più importante. Ma nonostante tutte le precauzioni il rischio è che qualche dose del prezioso siero rischi di andare sprecata. La vicenda che arriva dal centro unico vaccinale di Baggiovara, a Modena è eloquente in questo senso.

Alcune dosi del vaccino anti-Covid, avanzate a fine giornata, - si legge sulla Gazzetta di Modena - sono state somministrate a figli e parenti dagli operatori che martedi' sera erano di turno, dopo che gli stessi avevano tentato invano di contattare professionisti della sanita' che ne avrebbero avuto diritto. L'Ausl modenese ha parlato di "errore grave", e ha deciso di aprire un'istruttoria sulla vicenda. Un volontario di un’associazione di pubblica assistenza che prestava servizio al centro vaccinale, ha contattato le figlie, di cui una minore, per vaccinarle con le dosi avanzate, condividendo poi le foto sui social.