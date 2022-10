Vaccino Covid, Pfizer: “Nessun test sull'interruzione della trasmissione”

Rob Ross, responsabile per i mercati internazionali di Pfizer: nessun test su interruzione trasmissione del Covid

Pfizer non ha testato il vaccino anti-Covid per interrompere la trasmissione del virus. È quanto ha detto, interpellata dall'eurodeputato olandese Rob Ross, la responsabile per i mercati internazionali di Pfizer, Janine Small.

La Small è stata sentita nell'aula di Strasbrugo lo scorso 10 ottobre. Al suo posto ci sarebbe dovuto essere il ceo della multinazionale farmaceutica Albert Bourla, che però una settimana prima ha fatto sapere di non essere più disponibile a comparire di fronte all'Europarlamento, probabilmente per evitare domande scomode sui messaggi - ancora segreti - che scambiò con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.