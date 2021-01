Vaccino, i dubbi degli infermieri: “Il documento della Pfizer è ambiguo”

Alcuni infermieri di Padova si sono rifiutati di fare il vaccino della Pfizer in attesa di chiarimenti. Secondo quanto riporta Il Tempo è stato chiesto agli infermieri dipendenti di una Casa di Cura di Abano (Padova), di sottoscrivere un consenso che esoneri Pfizer da ogni responsabilità futura. Nei giorni scorsi Affaritaliani.it, ha pubblicato il modulo da sottoscrivere prima dell’iniezione dove si legge che il ricevente del vaccino svincola da ogni responsabilità la casa produttrice.

Gli infermieri che hanno preferito per adesso non vaccinarsi e rivolgersi ad un avvocato, alla cui attenzione è stato sottoposto il documento di consenso al vaccino. “Abbiamo esaminato attentamente il modulo di consenso elaborato da Pfizer-Biontech – spiega su il Gazzettino, l'avvocato Destro, che sta seguendo la vicenda assieme alla collega Serena Pomaro - ricavandone che si tratta di un'esenzione da responsabilità, estesa non solo all'azienda produttrice del vaccino ma anche al personale sanitario incaricato della somministrazione - continua - vi sono almeno quattro frasi che lasciano quantomeno perplessi: “Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono...(pag. 9).





“Il vaccino può causare reazioni avverse...(segue l'elenco a pag. 10), “L'elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino Pfizer (pag. 11), “Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza (pag. 11)”.