Vaccino ai Paesi a basso reddito: da Johnson & Johnson 100 milioni di dosi

Covid, accesso equo al vaccino: Johnson & Johnson accoglie la proposta Ue

Johnson & Johnson accoglie con favore la decisione degli Stati membri dell'Europa, insieme a Norvegia e Islanda (Team Europe), di donare quasi 100 milioni di dosi del suo vaccino contro il COVID-19 attraverso la COVAX Facility. Come risposta rapida e concreta all'urgente necessità di aumentare l'accesso equo ai vaccini, queste dosi saranno riassegnate per aiutare a proteggere le persone nei Paesi a basso reddito.

Con il supporto della Commissione europea, il Team Europe fornirà queste dosi in base a un accordo firmato di recente dal governo del Belgio (che agisce per conto del Team Europe), Gavi, The Vaccine Alliance (GAVI) e Johnson & Johnson. L'accordo permetterà di spedire direttamente a COVAX le dosi di vaccino dell'Azienda a beneficio dei Paesi a basso e medio reddito per il resto di quest'anno e l'inizio del 2022.

(Seguono le dichiarazioni di Johnson & Johnson...)