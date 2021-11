Vaccino, la Francia sconsiglia Moderna per gli under 30

Vaccino, la Francia sconsiglia Moderna per chi ha meno di 30 anni: "Aumenta il rischio di miocarditi e pericarditi"

Dopo Svezia e Danimarca anche l'autorità sanitaria francese (Has) sconsiglia il vaccino Spikevax (Moderna) per gli under 30, sulla base di uno studio secondo cui "aumenta leggermente il rischio di miocardite e pericardite in questa fascia d'età". L'autorià ha sottolineato invece i vantaggi del Moderna per gli over 30.

Lo studio è stato condotto su persone tra i 12 e 50 anni ricoverate in Francia tra il 15 maggio e 31 agosto per miocardite (l'infiammazione del miocardio, il principale muscolo del cuore) e per pericardite, (l'infiammazione del pericardio, membrana che circonda il cuore). In tutto sono stati identificati 919 casi di miocardite e 917 casi di pericardite. Ma non sono stati segnalati decessi tra le persone ricoverate.

I risultati dello studio francese confermano che i vaccini Pfizer e quelli di Moderna in particolare, aumentano il rischio che queste malattie si manifestino a sette giorni dall'iniezione, maggiormente se il vaccinato ha meno di 30 anni.

Mahmoud Zureik, direttore della struttura che ha condotto lo studio ha comunque ribadito che il rapporto tra benefici e rischi del vaccino rimane in ogni caso ampiamente a favore di primi, ribadendo la necessità di vaccinare quante più persone possibili.