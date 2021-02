Vaccino, ok della Cina a Sinovac: pronto il secondo siero nazionale

Vaccino, ok della Cina a Sinovac

L'ente regolatore di Pechino ha approvato il Sinovac, il secondo vaccino contro il Covid sviluppato in Cina ad aver ricevuto il via libera. Il secondo vaccino approvato in Cina è sviluppato dalla statale Sinovac e si chiama CoronaVac. Il 30 dicembre le autorità cinesi avevano approvato il primo farmaco immunizzante, sviluppato dal colosso farmaceutico Sinopharm.

Il vaccino approvato oggi era già stato somministrato in Cina ad alcune categorie a rischio. L'approvazione arriva dopo sperimentazioni nazionali ma anche fuori dalla Cina, in Paesi come Brasile e Turchia, anche se "i risultati sull'efficacia e la sicurezza devono essere ulteriormente confermati", si legge in una nota dell'azienda. Sinovac ha affermato che gli studi in Brasile hanno dimostrato circa una efficacia di poco superiore al 50% nella prevenzione dell'infezione e dell'80% nella prevenzione di forme gravi.