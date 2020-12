Vaccino, Shakespeare, Boris Johnson e il Paese di Giuseppi

Quando disse "perderemo molti dei nostri cari" il Paese dei Giuseppi urlò che era un mostro. Quando disse che "l'obiettivo è l'immunità dei gregge" il Paese dei Giuseppi stabilì che era un cretino. Quando si ammalò per il virus nel Paese dei Giuseppi si brindò.

Quando annuncia che in Gran Bretagna iniziano le vaccinazioni il Paese dei Giuseppi stabilisce che è irresponsabile e prematuro. Ma oggi il Paese dei Giuseppi non ha più tempo per dilettarsi con quel pupazzo di Bojo. Oggi il Paese dei Giuseppi passa il tempo a contare le bare dei suoi cari, insegue l'immunità di gregge disperatamente lontana e un Vip non è un vero Giuseppi-Vip se non è in quarantena o in ospedale. Così ieri mattina alle 7.30 nel Paese dei Bojo hanno vaccinato Margaret Keenan (91 anni) e pochi minuti dopo hanno vaccinato William Shakespeare (81 anni) . Come quell'altro che si chiamava come lui , Shakespeare non è mai stato nella Verona di Romeo e Giulietta , nè ha mai visitato il Paese dei Giuseppi.

Non poteva sapere che, in quelle stesse ore, nel Paese dei Giuseppi le notizie del giorno erano le seguenti: un mascalzone ha aggiunto un 1 nella data ufficiale del Piano Antipandemia del Ministero della Sanità che risulta in tal modo datato 2016 anzichè 2006, sempre il medesimo mascalzone per far piacere al ministro-scrittore (un nome, una Speranza) ha fatto sparire a maggio un dossier dell'OMS che stronca il servizio sanitario nazionale, poi la Svizzera additata come l'epicentro della Peste di Natale ha ben pensato di adeguarsi e ha cancellato tutti i treni da e per l'Italia con i migliori saluti a 70mila frontalieri (tanto si immagina che Giuseppi darà loro lo stipendio) e il Presidente della Giuseppi-Repubblica ha annunciato che si vaccinerà, ma non si sa quando perchè anche il vaccino dipende dal Cretino dei 7 milioni di banchi monouso a rotelle. Possiamo, dunque, ben dirlo.

Bojo è un Cialtrone, Giuseppi ha gestito la Pandemia come nessuno al mondo e l'Inghilterra è in lacrime . Come potranno mai salvarsi tutte le Keenan e tutti i Shakespeare di Gran Bretagna senza neanche un Giuseppi, un Arcuri, un Ranieri Guerra, una Capua, un Beato Mattarello e senza neppure un' App Immuni nè un banco monouso rotellato ?