Vaccino Covid,"E' l'ora del personale delle banche"

Vaccini: al personale delle banche il prima possibile

Vaccini da somministrare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori delle banche. A chiedere che le autorità forniscano le dosi necessarie alla categoria è il segretario generale di Unisin/Confsal, Emilio Contrasto, dopo l'intesa raggiunta con l'Abi.

“Il mondo del credito", ha dichiarato Contrasto, "con la dedizione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori delle banche ha garantito la continuità dei servizi bancari e finanziari al servizio del Paese anche durante questo difficile anno di pandemia e come Sindacati del Settore ci siamo impegnati per assicurare le necessarie misure di tutela e protezione per i colleghi stessi e per la clientela attraverso la definizione, con l’ABI, di specifici protocolli d’intesa, migliorativi delle misure di volta in volta adottate dal Governo”.

“Adesso - continua Contrasto - è il momento di contribuire allo sforzo del Paese per il successo del piano vaccinale e in questa direzione va l'intesa raggiunta con Abi per mettere a disposizione i luoghi di lavoro delle nostre banche per la somministrazione dei vaccini. Il personale delle banche merita di ricevere prontamente il vaccino per continuare ad operare in sicurezza e garantire i servizi bancari della collettività”.