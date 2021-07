Variante Delta, carica virale 1260 volte più forte. “Over 80 vaccinati, gravi"

Delta, carica virale 1260 volte più forte. “Over 80 vaccinati, gravi"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. I numeri parlano chiaro, c'è una crescita esponenziale dei contagi in tutte le Regioni, indistintamente da Nord a Sud, a causa del dilagare della variante delta. Non rassicurano - si legge sulla Stampa - le condizioni in cui versa il Regno Unito, come ammettono gli stessi scienziati. "E’ quasi inevitabile che in Gran Bretagna si arrivi a 100mila nuovi casi di Covid al giorno ed è quasi certo che arriveremo a mille ricoveri ogni 24 ore, mentre il numero quotidiano di nuovi positivi potrebbe anche arrivare a 200mila», ha ammesso il Professor Neil Fergusson, consigliere di Boris Johnson come membro del prestigioso Imperial College di Londra. La crescita dei contagi esponenziale fa scattare l’allarme rosso anche all’Iss, dove il presidente Silvio Brusaferro ha deciso di riunire in tutta fretta il suo staff di esperti per studiare l’evolversi della situazione epidemiologica.

Uno studio sulla Delta nel Guandong in Cina - prosegue la Stampa - ha rivelato che le persone contagiate dall’ex indiana hanno una carica virale di 1.260 volte superiore rispetto agli altri ceppi. I numeri che fanno riflettere sono quelli dell’ultimo bollettino di sorveglianza integrata sul Covid pubblicato dall’Iss. I numeri assoluti sono modesti perché si riferiscono ai contagi degli ultimi 30 giorni, quando di virus ne circolava poco. Però scorrendo le tabelle si scopre che tra gli over 80, a stragrande maggioranza vaccinati, il 57,5% dei casi (487) ha riguardato gli anziani protetti a doppia dose. Se andiamo a vedere poi le ospedalizzazioni il 10,9% aveva fatto anche il richiamo mentre il 23,6% era coperto da una sola dose.