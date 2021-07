Variante Delta, Ema: "Tutti e quattro i vaccini offrono protezione completa"

Svolta dall’Agenzia europea del farmaco sul rischio variante Delta sull'efficacia dei vaccini: tramite un post via Twitter ha allontanato le tensioni di questi ultimi giorni, mettendo ordine al caos su varianti, doppia dose e grado di copertura.

“Siamo al corrente delle preoccupazioni poste dalla variante Delta e dalle altre varianti” ma “al momento tutti i vaccini approvati nell’Unione europea sembrano efficaci nel proteggere i vaccinati da tutte le varianti virali in circolazioni in Europa”, ha detto il capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri, nel corso della conferenza stampa dell’Agenzia europea per i medicinali. “Le prime evidenze scientifiche indicano che due dosi del vaccino sono protettive nei confronti della variante”, ha aggiunto.

E sulla tanto discussa eterologa, che in questi ultimi mesi ha generato non poche polemiche, impattando anche sull'effetto della campagna vaccinale che in Italia punta a raggiungere "l'immunità di gregge" entro settembre, Cavaleri ha concluso: "L'Ema non è nella posizione di dare una raccomandazione definitiva sull’uso di due vaccini diversi, studi preliminari condotti in Germania e Spagna indicano che non ci sono rischi per la sicurezza e che tale vaccinazione è efficace”.