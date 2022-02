Virologi show, Crisanti si compra una villa del Seicento da 2 mln. Ha 7 bagni

Virologi. Crisanti si fa la mega villa nuova. "Finalmente l'ho trovata"

Due anni di pandemia da Coronavirus hanno stravolto le abitudini e gli stili di vita delle persone. Al centro della scena, con copertine sui giornali, migliaia di follower sui social e costanti presenze in tutti i programmi tv, non ci sono più calciatori e modelle ma i virologi. All'inizio della diffusione del virus erano diventati per tutti dei veri e propri riferimenti, i loro interventi venivano ascoltati con attenzione e presi alla lettera. Ma erano gli stessi scienziati ad entrare in contraddizione tra loro. Ora la pandemia sembra allentare ma la loro fama è rimasta immutata.

Simbolica la notizia - si legge sul Corriere Veneto - che riguarda Andrea Crisanti. Il virologo dell'università di Padova, infatti, ha fatto un investimento e non certo di poco conto. Si è comprato una villa del Seicento nel Vicentino. Si tratta di Villa Priuli Custoza, a val Viona: la residenza, attribuita a Vincenzo Scamozzi, è stata acquistata per una cifra inferiore ai due milioni di euro: ha un parco di 1,2 ettari e 7 bagni. Crisanti ha in mente di ristemare l'immobile con tutti i lavori del caso e trasformarlo in un centro per ospitare scuole ed eventi multimediali di carattere scientifico e culturale. "Da tempo cercavo con mia moglie una dimora storica. Finalmente ci siamo riusciti".

