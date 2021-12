Virus: Lombardia, Calabria e Veneto verso il Natale in "giallo". Le proiezioni

Virus, tre Regioni verso la zona gialla durante le feste natalizie

Le varianti omicron e delta dominano l'Europa e non danno tregua neanche all'Italia. Nonostante il gran numero di vaccinati si registra una nuova impennata dei contagi da Coronavirus. Calabria, Lombardia e Veneto. Sono queste tre le Regioni - si legge sul Messaggero - che con ogni probabilità trascorreranno il Natale in zona gialla. Cioè raggiungeranno nella seconda fascia di rischio il Friuli-Venezia Giulia (il cui passaggio è avvenuto già il 29 novembre) e la provincia autonoma di Bolzano (da oggi). Poi per Capodanno, ovvero a partire da lunedì 27 dicembre, a tutte loro si uniranno anche le Marche. Le altre invece, Lazio compreso, non dovrebbero correre rischi di questo tipo.

Scenari questi, elaborati dal Messaggero attraverso un modello matematico che partendo dai dati della Protezione civile e dell'Istituto superiore di sanità (Iss) tiene conto dei vari indici Rt, dell'incidenza del virus in rapporto agli abitanti e dei diversi trend epidemici. La proiezione indica tra i 20 e i 25mila nuovi contagi giornalieri entro la fine del mese (+28,9% nel rapporto tra oggi e il 24 dicembre), per poi assistere a una prima inversione della curva tra Capodanno e la Befana. Ma intanto, sempre entro Natale, assisteremo anche ad una probabile impennata dei ricoveri: +30% nelle aree mediche e +36% nelle terapie intensive.

